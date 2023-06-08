Экс-десантника ВС США задержали за наркотики в Москве

В Москве задержали американского ветерана и музыканта, бывшего десантника Вооруженных Сил США Трейвиса Лика. Как сообщает РЕН ТВ, его обвиняют в причастности к наркоторговле и шантажу.

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По версии следствия, Лик предоставлял наркотики россиянкам, а затем шантажировал их с целью заставить участвовать в распространении наркотиков. В ходе обысков в доме у американца были найдены предметы, которые, предположительно, использовались для торговли наркотиками, включая сами наркотические вещества, весы и зип-пакеты. На допросе Лик отрицал свою вину и заявил, что не осознает характер предъявленных ему обвинений.

Также отмечается, что Трейвис Лик служил в десантных войсках США, принимал участие в военной кампании в Ираке и в 2014 году находился на территории Украины. После завершения военной карьеры он перебрался в Россию, где занялся деятельностью в качестве музыкального продюсера.