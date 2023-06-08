В Египте выяснят причины аномального поведения напавшей на россиянина акулы

Министерство природы Египта сообщило о поимке акулы, напавшей на россиянина в Хургаде. Заявление ведомства опубликовано в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что хищная рыба была выловлена специальной группой, после чего передана для выяснения причин аномального поведения и нападения на купающегося.

Кроме того, эксперты определят, была ли эта акула причастна к ряду других несчастных случаев, произошедших ранее. По итогам исследования Минприроды пообещало объявить о результатах.