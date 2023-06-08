$82.09+0.6388.04+0.87

Спецназ задержал вступившего в РДК победителя «Битвы экстрасенсов»

Спецназ в Москве задержал победителя «Битвы эстрасенсов» Дмитрия Волхова, вступившего в состав «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Спецназ задержал вступившего в РДК победителя «Битвы экстрасенсов»
© Lenta.ru

Отмечается, что один из задержанных силовиками в столице участников группы оказался звездой шоу. Вместе с ним, по информации канала, также были задержаны еще несколько участников группы.

На кадрах, которые сопровождают публикацию, видно изъятые у членов РДК листовки с агитацией и ножи.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 23-летнего россиянина, пытавшегося незаконно перейти границу в Брянской области, чтобы добраться до Украины и вступить там в ряды «Русского добровольческого корпуса».

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители