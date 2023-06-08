$82.09+0.6388.04+0.87

Известна личность мужчины, которого толкнул друг Понасенкова*

Личность мужчины, которого толкнул друг блогера Евгения Понасенкова* (признан в РФ иностранным агентом), уже удалось установить. Об этом сообщает Shot.

Известна личность мужчины, которого толкнул друг Понасенкова*
© Vk.com/evgenyponasenkov

По словам источника Telegram-канала, пострадавшим после конфликта с блогером и его приятелем Рамисом Зариповым оказался 55-летний глава юридической фирмы Олег Дибров.

В настоящее время он находится в реанимации.

«Последний раз его видели в офисе 6 июня. Около восьми вечера Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем Зариповым», — сообщает канал.

Отмечается, что только сейчас родственники узнали о госпитализации Диброва с черепно-мозговой травмой.

Ссора между блогером, его другом и ранее неизвестным мужчиной произошла 6 июня в столичном районе Хамовники. По записям камер наблюдения видно, что в самом начале блогер и его друг пытались уйти от незнакомца, который с ними контактировал. После этого Зарипов толкнул мужчину, однако он при падении на асфальт сильно ушиб голову.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители