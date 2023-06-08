Известна личность мужчины, которого толкнул друг Понасенкова*

«Последний раз его видели в офисе 6 июня. Около восьми вечера Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем Зариповым», — сообщает канал.

Ссора между блогером, его другом и ранее неизвестным мужчиной произошла 6 июня в столичном районе Хамовники. По записям камер наблюдения видно, что в самом начале блогер и его друг пытались уйти от незнакомца, который с ними контактировал. После этого Зарипов толкнул мужчину, однако он при падении на асфальт сильно ушиб голову.