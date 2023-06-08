Известна личность мужчины, которого толкнул друг Понасенкова*
Личность мужчины, которого толкнул друг блогера Евгения Понасенкова* (признан в РФ иностранным агентом), уже удалось установить. Об этом сообщает Shot.
По словам источника Telegram-канала, пострадавшим после конфликта с блогером и его приятелем Рамисом Зариповым оказался 55-летний глава юридической фирмы Олег Дибров.
В настоящее время он находится в реанимации.
«Последний раз его видели в офисе 6 июня. Около восьми вечера Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем Зариповым», — сообщает канал.
Отмечается, что только сейчас родственники узнали о госпитализации Диброва с черепно-мозговой травмой.
Ссора между блогером, его другом и ранее неизвестным мужчиной произошла 6 июня в столичном районе Хамовники. По записям камер наблюдения видно, что в самом начале блогер и его друг пытались уйти от незнакомца, который с ними контактировал. После этого Зарипов толкнул мужчину, однако он при падении на асфальт сильно ушиб голову.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России