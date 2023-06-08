Что происходит в Шебекино: последние новости

В последние недели Шебекинский округ Белгородской области подвергается регулярным обстрелам ВСУ. Последние новости о ситуации вокруг Шебекино - в материале «Рамблера».

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Шебекинский округ обстреляли сотнями боеприпасов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что за последние сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 345 различных боеприпасов, в том числе с беспилотников было сброшено 18 взрывных устройств.

В частности, по селу Безлюдовка пять раз ударили из «Града», по селу Графовка - шесть раз, в селе Муром зафиксировали 16 прилетов, в поселке Новая Таволжанка - 40 прилетов.

Пострадавших нет.

По данным властей региона, несколько промышленных предприятий и здание гостиницы получили повреждения. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется.

Переселенцы из Шебекино в Белгороде

Около 200 жителей Шебекино ждут переселения из пункта временного размещения в Белгороде, сообщает ТАСС. Сейчас они находятся на территории учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ».

Превысившим скорость при эвакуации из Шебекино отменят штрафы

В администрации Шебекинского округа пообещали, что водителям, превысившим скорость при эвакуации из Шебекино, аннулируют штрафы, передает ТАСС.

Речь идет о водителях, которые во время обстрелов покидали город по трассе Белгород - Шебекино - Волоконовка с 1 по 6 июня. Чтобы штрафы отменили, водителям необходимо обратиться в региональное управление ГИБДД.

Возвращение света и воды в Шебекино

Гладков сообщил, что электроснабжение и водоснабжение в шебекинских селах восстановят в ближайшее время - в течение суток.

«Поставил задачу главе [Шебекинского городского] округа Владимиру Николаевичу Жданову привезти маленькие генераторы, чтобы люди могли заряжать телефоны, те, кто там остается», - подчеркнул губернатор.

Помощь беженцам из Шебекино

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал РИА Новости, что уехавшие из Шебекино люди получают в городе все самое необходимое - взрослые и детские наборы продуктов, включающие по семь позиций, в том числе сладости, соки и детское питание. Также людям выдали средства личной гигиены и бытовой химии.

Только за один день в одном из специальных пунктов, где людям выдают гуманитарную помощь, побывали несколько тысяч человек.