В Москве загорелся газопровод

На Песчаной улице на севере Москвы возник двухметровый огненный столб. Как передает Telegram-канал Mash, произошло возгорание газопровода во время ремонтных работ.

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По данным информационного ресурса, один человек погиб. На данный момент работникам не удалось перекрыть газ.

Как передает Telegram-канал «112», рабочие повредили газовую трубу во время ремонта в котловане на Песчаной улице. В результате началось факельное горение газа.