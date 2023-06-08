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На севере Москвы возник двухметровый огненный столб

На Песчаной улице на севере Москвы возник двухметровый огненный столб. Как передает Telegram-канал Mash, произошло возгорание газопровода во время ремонтных работ.

В Москве загорелся газопровод
© Телеграм-канал «112»

По данным информационного ресурса, один человек погиб. На данный момент работникам не удалось перекрыть газ.

Как передает Telegram-канал «112», рабочие повредили газовую трубу во время ремонта в котловане на Песчаной улице. В результате началось факельное горение газа.

В мае на выведенном в ремонт участке газопровода «Ямбург — Елец — 1», принадлежащего «Газпрому», произошло воспламенение газа. До этого в марте на этом же газопроводе в поселке Пелым Свердловской области произошли взрыв и пожар. По информации источника Telegram-канала Shot, причиной произошедшего стала разгерметизация.

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В Москве загорелся газопроводПроисшествия16 минут назад

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