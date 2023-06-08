Под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка Белгородской области

Под минометным ударом оказался хутор Лозовая Рудка Борисовского района в Белгородской области. В результате случившегося пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

© телеграм-канал "Настоящий Гладков"

По его словам, обстрел повредил линии электропередачи. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий удара в скором времени, заверил глава региона.

До этого сообщалось, что под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины оказалось село Грузское Борисовского района Белгородской области. Гладков уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, днем 8 июня два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины с помощью дронов-камикадзе. По словам Гладкова, в результате атаки беспилотника в селе Вязовом пострадал один человек. Мужчина пас скот на окраине села, когда упал БПЛА.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.