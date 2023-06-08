Появилось видео разрушенной Каховской ГЭС с высоты
Опубликовано видео разрешенной Каховской ГЭС и затопленного Новокаховского округа с высоты.
На кадрах, размещенных RT, видно, как вода затопила территории вокруг ГЭС. Продолжается эвакуация местных жителей. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алешках и Голой Пристани.
Ранее сообщалось, что из-за ЧП на Каховской ГЭС и подтопления районов Херсонского региона пострадали 23 человека.
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