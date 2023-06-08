На стройке стадиона "Торпедо" обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны

На стройке стадиона московского футбольного клуба "Торпедо" обнаружили два снаряда калибра 122 мм и один взрыватель времен Великой Отечественной войны, сообщает Mash.

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Они были найдены во время проведения на стройплощадке новой арены автозаводцев работ по поиску взрывоопасных предметов. Сейчас на месте работают саперы.

Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова находится на Восточной улице в Москве. Планируется, что после реконструкции он станет современной футбольной ареной для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Его вместимость планируется увеличить до 15 тыс. зрителей.

Работы по строительству стадиона начались в сентябре 2022 года. По форме арена будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба "Торпедо". В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Торпедо" проводило домашние матчи на стадионе "Лужники". По итогам чемпионата команда вылетела в Первую лигу.