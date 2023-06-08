На стройке стадиона "Торпедо" обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны

Mash: на стройке стадиона «Торпедо» обнаружили два снаряда и взрыватель
На стройке стадиона московского футбольного клуба "Торпедо" обнаружили два снаряда калибра 122 мм и один взрыватель времен Великой Отечественной войны, сообщает Mash.
Они были найдены во время проведения на стройплощадке новой арены автозаводцев работ по поиску взрывоопасных предметов. Сейчас на месте работают саперы.
Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова находится на Восточной улице в Москве. Планируется, что после реконструкции он станет современной футбольной ареной для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Его вместимость планируется увеличить до 15 тыс. зрителей.
Работы по строительству стадиона начались в сентябре 2022 года. По форме арена будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба "Торпедо". В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Торпедо" проводило домашние матчи на стадионе "Лужники". По итогам чемпионата команда вылетела в Первую лигу.
Ранее нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор заявил, что "Торпедо" заслуженно вылетело из Российской премьер-лиги по итогам сезона-2022/23.