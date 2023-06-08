Жертвами разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий стали пять человек, еще 41 человек госпитализирован. Об этом заявил сегодня глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости.

«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», - пояснил Леонтьев в эфире «Соловьев LIVE».

По его словам, эвакуация затопленных населенных пунктов продолжается. Уровень воды в самом городе постепенно уменьшается, пишет «Коммерсант».

Напомним, что в ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению окружающей местности. В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одна из целей которой - лишить Крым воды. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.