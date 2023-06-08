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В Севастополе ищут координатора украинских дронов, атаковавших Черноморский флот

В Севастополе женщина разглядела на балконе соседа камеры, направленные на Стрелецкую бухту, и сообщила об этом в полицию. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Жительница Севастополя заявила на соседа, на балконе которого установлены камеры
© РИА Новости

По данным издания, местная жительница разглядывала в бинокль соседний жилой дом, расположенный на Парковой улице. На балконе одной из квартир она увидела камеры, направленные на корабли в Стрелецкой бухте. По словам женщины, записывающие устройства прикрыты москитной сеткой, чтобы их не было видно. Местная жительница сообщила полицейским о своей находке.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют квартиры, чтобы найти подозрительный балкон. Было выдвинуто предположение, что камеры принадлежат человеку, который мог координировать украинские дроны во время атаки на Черноморский флот.

Ранее мужчина, представившийся соседом блогера Эдварда Била, обвинил его в терроризме.

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