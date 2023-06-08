Жительница Севастополя заявила на соседа, на балконе которого установлены камеры

В Севастополе женщина разглядела на балконе соседа камеры, направленные на Стрелецкую бухту, и сообщила об этом в полицию. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, местная жительница разглядывала в бинокль соседний жилой дом, расположенный на Парковой улице. На балконе одной из квартир она увидела камеры, направленные на корабли в Стрелецкой бухте. По словам женщины, записывающие устройства прикрыты москитной сеткой, чтобы их не было видно. Местная жительница сообщила полицейским о своей находке.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют квартиры, чтобы найти подозрительный балкон. Было выдвинуто предположение, что камеры принадлежат человеку, который мог координировать украинские дроны во время атаки на Черноморский флот.