Жительница Севастополя заявила на соседа, на балконе которого установлены камеры

В Севастополе ищут координатора украинских дронов, атаковавших Черноморский флот
В Севастополе женщина разглядела на балконе соседа камеры, направленные на Стрелецкую бухту, и сообщила об этом в полицию. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
По данным издания, местная жительница разглядывала в бинокль соседний жилой дом, расположенный на Парковой улице. На балконе одной из квартир она увидела камеры, направленные на корабли в Стрелецкой бухте. По словам женщины, записывающие устройства прикрыты москитной сеткой, чтобы их не было видно. Местная жительница сообщила полицейским о своей находке.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют квартиры, чтобы найти подозрительный балкон. Было выдвинуто предположение, что камеры принадлежат человеку, который мог координировать украинские дроны во время атаки на Черноморский флот.
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