В российском регионе загорелась электроподстанция

Электроподстанция загорелась в Новокузнецке Кемеровской области. Видеозапись пожара публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что черный густой дым валит из загоревшейся электроподстанции, он заполоняет часть неба.

По информации авторов канала, пожар уже потушили сотрудники экстренных служб, но местные жители сообщают о перебоях с электричеством. Сведений о пострадавших не поступало.