ФСБ задержала шпиона внешней разведки Украины в ДНР

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВРУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление российского ведомства.

По словам сотрудника, агент СВР Украины Михаил Дмитриевич Михайленко прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил (ВС) России.