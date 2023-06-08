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ФСБ задержала шпиона внешней разведки Украины в ДНР

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВРУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление российского ведомства.

ФСБ задержала шпиона внешней разведки Украины в ДНР
© ТАСС

По словам сотрудника, агент СВР Украины Михаил Дмитриевич Михайленко прибыл на территорию ДНР для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил (ВС) России.

С 2018 года задержанный оказывал содействия украинской разведке, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи под псевдонимом «Сорок первый».

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