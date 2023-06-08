Бывшего главного инженера «Россетей» заключили под стражу за мошенничество

Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения директору филиала компании «Россети» Андрею Майорову, проходящему по уголовному делу о мошенничестве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

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Подсудимый арестован по ходатайству следствия до 29 июля. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Он пока находится в статусе подозреваемого, уточняет ТАСС.

В этом же деле фигурирует экс-директор компании «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, которого заключили под стражу с санкции Кировского суда в мае.