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Бывшего главного инженера «Россетей» заключили под стражу за мошенничество

Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения директору филиала компании «Россети» Андрею Майорову, проходящему по уголовному делу о мошенничестве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

Бывшего главного инженера «Россетей» заключили под стражу за мошенничество
©  Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подсудимый арестован по ходатайству следствия до 29 июля. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Он пока находится в статусе подозреваемого, уточняет ТАСС.

В этом же деле фигурирует экс-директор компании «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, которого заключили под стражу с санкции Кировского суда в мае.

В ноябре 2018 года Майорова назначили первым заместителем гендиректора — главным инженером «Россетей». В мае 2020 года он был избран в правление компании. В декабре 2022 года топ-менеджер перешел на должность гендиректора филиала «МЭС Центр».

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