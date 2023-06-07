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При пожаре в жилом доме в Москве погиб один человек

Один человек погиб, ещё двое пострадали при пожаре в жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, сообщили в МЧС России по городу.

При пожаре в жилом доме в Москве погиб один человек
© РИА Новости

«К сожалению, пострадали два человека и один человек погиб», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

На данный момент возгорание удалось полностью ликвидировать.

Ранее стало известно, что в результате пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве погиб шестилетний мальчик, ещё несколько человек пострадали.

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