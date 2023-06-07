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Роспотребнадзор изъял 66,5 тысяч литров суррогатного сидра

Роспотребнадзор изъял 66,5 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр», от которого погибло 30 человек. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

Роспотребнадзор изъял 66,5 тысяч литров суррогатного сидра
© РИА Новости

«По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведенного на территории Самарской области», – говорится в сообщении.

Ведомство также уточнило, что больше всего суррогатного сидра было изъято в Астраханской и Курганской областях, а также в Республике Удмуртии.

Кроме того, ведомство призвало россиян быть осторожными при покупке слабоалкогольных напитков, а также немедленно сообщать в Роспотребнадзор о наличии в продаже напитка «Мистер Сидр».

Напомним, что ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи массового отравления слабоалкогольным суррогатным напитком «Мистер Сидр» самарского производства. Позже в ГУ МВД по Ульяновской области сообщили, что экспертиза обнаружила в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.

Согласно последним данным Минздрава, число случаев отравления суррогатным сидром достигло 96 человек. 30 из них закончились летальным исходом

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