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Польша депортировала выдавшего себя за экс-сотрудника ФСБ гражданина России

Варшава депортировала россиянина, который выдавал себя за экс-сотрудника контрразведки ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб республики Станислава Жарина.

Польша депортировала выдавшего себя за экс-сотрудника ФСБ гражданина России
© globallookpress.com

"Гражданин России Эмран Наврузбеков был выслан из Польши. Глава управления по делам иностранцев вынес в отношении него решение об отказе во въезде в Польшу, а также запрете на пребывание в Шенгенской зоне", – говорится в сообщении.

По словам Жарина, гражданин РФ прибыл в Польшу в качестве беженца. В разговорах с польскими представителями он представлялся человеком, который служил в контрразведке ФСБ в Дагестане. Россиян заявлял, что обладает знаниями о работе силовых структур РФ. Впоследствии стало известно, что информация, которую он предоставил польской стороне, оказалось ложной.

Жарин добавил, что ложь была выявлена в том числе по данным о профессиональном пути Наврузбекова и его действиях на Кавказе. Кроме того, многие его высказывания были неверными или не поддающимися проверке. Спецслужбы сделали вывод, что намерения россиянина вызывают сомнения в причине его визита в Польшу.

Ранее сообщалось, что Индонезия вышлет из государства россиянина Юрия Чиликина, который сфотографировался со спущенными штанами на священной горе на острове Бали. По словам главы балийского управления по законодательству и правам человека Ангиата Напитупулу, такое решение было принято из-за грубого нарушения нормы приличия и проявления неуважения со стороны гражданина РФ.

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