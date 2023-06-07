Польша депортировала выдавшего себя за экс-сотрудника ФСБ гражданина России

Варшава депортировала россиянина, который выдавал себя за экс-сотрудника контрразведки ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб республики Станислава Жарина.

"Гражданин России Эмран Наврузбеков был выслан из Польши. Глава управления по делам иностранцев вынес в отношении него решение об отказе во въезде в Польшу, а также запрете на пребывание в Шенгенской зоне", – говорится в сообщении.

По словам Жарина, гражданин РФ прибыл в Польшу в качестве беженца. В разговорах с польскими представителями он представлялся человеком, который служил в контрразведке ФСБ в Дагестане. Россиян заявлял, что обладает знаниями о работе силовых структур РФ. Впоследствии стало известно, что информация, которую он предоставил польской стороне, оказалось ложной.

Жарин добавил, что ложь была выявлена в том числе по данным о профессиональном пути Наврузбекова и его действиях на Кавказе. Кроме того, многие его высказывания были неверными или не поддающимися проверке. Спецслужбы сделали вывод, что намерения россиянина вызывают сомнения в причине его визита в Польшу.