На российского ресторатора в Таиланде совершили покушение

На российского ресторатора, который проживает на Пхукете в Таиланде, совершили покушение, сейчас он находится в коме. Об этом сообщает Thaiger.

По данным портала, инцидент произошел днем на Боут-авеню в Чернгталае около кафе, владельцем которого является россиянин.

«Он был ранен в своей машине в грудь, туловище и плечо. Потребовалась немедленная госпитализация в больницу», — говорится в материале.

Его обнаружила, прибывшая на место полиция. Россиянин находился в своем синем седане ORA. На лобовом стекле было четыре пулевых отверстия. Согласно показаниям свидетелей, их оставил «другой иностранец», который подъехал к автомобилю россиянина на мотоцикле Honda PCX, вытащил оружие, четыре раза выстрелил в жертву и скрылся с места преступления.