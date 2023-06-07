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На российского ресторатора в Таиланде совершили покушение

На российского ресторатора, который проживает на Пхукете в Таиланде, совершили покушение, сейчас он находится в коме. Об этом сообщает Thaiger.

На российского ресторатора в Таиланде совершили покушение
© globallookpress.com

По данным портала, инцидент произошел днем на Боут-авеню в Чернгталае около кафе, владельцем которого является россиянин.

«Он был ранен в своей машине в грудь, туловище и плечо. Потребовалась немедленная госпитализация в больницу», — говорится в материале.

Его обнаружила, прибывшая на место полиция. Россиянин находился в своем синем седане ORA. На лобовом стекле было четыре пулевых отверстия. Согласно показаниям свидетелей, их оставил «другой иностранец», который подъехал к автомобилю россиянина на мотоцикле Honda PCX, вытащил оружие, четыре раза выстрелил в жертву и скрылся с места преступления.

Позже полицейские обнаружили куртку, обувь, очки, перчатки и пистолет примерно в одном километре от него у реки. На данный момент правоохранители разыскивают преступника.

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