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Россиянин изнасиловал 17-летнюю сестру жены в поле

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю сестру жены. Об этом сообщают Известия.

Россиянин изнасиловал 17-летнюю сестру жены в поле
© Lenta.ru

По данным издания, 4 июня фигурант проследил за девушкой в поле и напал на нее. Отмечается, что потерпевшую доставили в больницу с ушибами лица, головы, бедра и ссадинами на теле.

Тогда правоохранители нашли автомобиль россиянина. Затем они смогли задержать и его самого. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали троих мужчин, избивших соседа и изнасиловавших его супругу.

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