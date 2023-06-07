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В Херсоне затопило храм УПЦ

В Херсоне после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) затопило храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Николай Данилевич.

В Херсоне затопило храм УПЦ
© ТАСС

По словам протоиерея, в подконтрольной Киеву части региона затопило храм Касперовской иконы Божией Матери УПЦ. Уровень воды достигает четырех метров, уточнил Данилевич.

«Возле церкви – около двух метров. Все церковные помещения затоплены. Все, что собиралось десятилетиями — в воде», — написал он, объявив сбор помощи для церковной общины.

Ранее стало известно о подтоплении на подконтрольной Киеву части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Соответствующее сообщение опубликовала Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным украинского ведомства, на правом берегу реки Днепр подтоплены 20 населенных пунктов — пострадали почти две тысячи домов. По состоянию на 11:30 (время совпадает с московским) 7 июня, эвакуированы более полутора тысяч человек.

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