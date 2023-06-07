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Экс-игрок «Анжи» попался с наркотиками

Российский футболист Шамиль Гасанов был задержан в Москве при переходе дороги в неположенном месте, и в ходе досмотра у него был обнаружен мефедрон. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Экс-игрок «Анжи» попался с наркотиками
© ТАСС

По данным канала, 29-летний футбольный защитник Шамиль Гасанов прошлой ночью перебежал Боровское шоссе в неположенном месте и этим привлек внимание полицейского патруля.

Сотрудников правоохранительных органов смутило то, что спортсмен начал сильно нервничать. Они решили его досмотреть и нашли в кармане сверток, замотанный синей изолентой.

Экспертиза показала, что в сверстке было 0,54 грамма мефедрона. На Гасанова было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Гасанов известен футбольным фанатам своей игрой за «Анжи», «Енисей», «Балтику», махачкалинское «Динамо» и норвежский «Тромсё». Сейчас числится центральным защитником узбекского клуба «Сурхан».

Ранее в Нижнем Тагиле задержали женщину, которая наряжала кошку в детский комбинезон, а в него прятала свертки с мефедроном.

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