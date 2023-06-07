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Рейс Москва - Наманган экстренно сел в Ташкенте из-за родов у пассажирки

Самолет, выполнявший рейс Москва - Наманган, совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за начавшихся у пассажирки родов. Об этом сообщила пресс-служба компании "Аэропорты Узбекистана".

Вылетевший из Москвы самолет экстренно сел в Ташкенте
© ТАСС

"Самолет национальной авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс HY9620 по маршруту Москва - Наманган, совершил экстренную посадку в Ташкенте. Воздушное судно со 171 пассажиром на борту приземлилось в 14:42 по местному времени (12:42 мск) в международном аэропорту Ташкент", - говорится в сообщении.

Экипаж принял решение произвести посадку самолета в ближайшем на тот момент аэропорту. Пассажирка госпитализирована.

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