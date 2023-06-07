Два наркодилера пытались провезти в Россию 50 килограммов гашиша

Российские пограничники нашли 50 килограммов гашиша у двух наркодилеров, пытавшихся провезти наркотики из Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчин задержали на автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Псковской области. При досмотре машины Ford Mondeo пограничники нашли тайник со свертками. В них оказались 49,6 килограмма гашиша и килограмм каннабиса.

Наркодилеры являются жителями Москвы и Можайска. Их арестовали после возбуждения уголовного дела о контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере.