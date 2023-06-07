Понасенков* планирует подать в суд на пристававшего к нему мужчину

«Я считаю, что такое недопустимо — чтобы «такое» разгуливало в центре Москвы. А так никакого события не было — алкаши подходят на улицах к разным людям каждый день, их отталкивают. Другое дело, что мое огромное имя...» — сказал он, добавив, что есть более важные события.