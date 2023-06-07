Понасенков* планирует подать в суд на пристававшего к нему мужчину

Блогер Понасенков* хочет судиться с мужчиной, попавшим в реанимацию после конфликта с ним
Блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) хочет подать в суд на мужчину, пристававшего к нему в центре Москвы и попавшего после этого в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Я считаю, что такое недопустимо — чтобы «такое» разгуливало в центре Москвы. А так никакого события не было — алкаши подходят на улицах к разным людям каждый день, их отталкивают. Другое дело, что мое огромное имя...» — сказал он, добавив, что есть более важные события.
По словам Понасенкова, за ним и его другом во время прогулки увязался пьяный мужчина, который начал оскорблять гуляющих. Друг Понасенкова, Рамис Зарипов, оттолкнул его, пьяный мужчина попятился и упал, после чего попал в больницу.
Понасенков уточнил, что полицейские не задерживали его, а опросили и отпустили вместе с Зариповым. Теперь он требует изъять видео с камер наблюдения, чтобы узнать личность мужчины и подать к нему иск.
О конфликте стало известно 7 июня.