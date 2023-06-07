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Блогер Понасенков* хочет судиться с мужчиной, попавшим в реанимацию после конфликта с ним

Блогер Евгений Понасенков (признан в РФ иностранным агентом) хочет подать в суд на мужчину, пристававшего к нему в центре Москвы и попавшего после этого в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Понасенков* планирует подать в суд на пристававшего к нему мужчину
© evgenii_ponasenkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Я считаю, что такое недопустимо — чтобы «такое» разгуливало в центре Москвы. А так никакого события не было — алкаши подходят на улицах к разным людям каждый день, их отталкивают. Другое дело, что мое огромное имя...» — сказал он, добавив, что есть более важные события.

По словам Понасенкова, за ним и его другом во время прогулки увязался пьяный мужчина, который начал оскорблять гуляющих. Друг Понасенкова, Рамис Зарипов, оттолкнул его, пьяный мужчина попятился и упал, после чего попал в больницу.

Понасенков уточнил, что полицейские не задерживали его, а опросили и отпустили вместе с Зариповым. Теперь он требует изъять видео с камер наблюдения, чтобы узнать личность мужчины и подать к нему иск.

О конфликте стало известно 7 июня.

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