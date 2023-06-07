Мужчина попал в реанимацию после конфликта с Понасенковым*

Полиция проверяет блогера Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) из-за конфликта с его участием в центре Москвы, после которого один человек попал в реанимацию. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишут «Известия».

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По данным источника издания, инцидент произошел на Арбате.

«В переулке Сивцев Вражек Понасенков* и Зарипов столкнулись с пьяным мужчиной. Между ними завязался конфликт, прохожий начал угрожать блогеру», - пояснил он.

Сам Понасенков* рассказал правоохранительным органам, что гулял со знакомым в центре Москвы и фотографировался с поклонниками, когда к ним подошел неизвестный мужчина и начал оскорблять. Спутник Понасенкова*, юрист Рамис Зарипов, оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.

В итоге пострадавшего доставили в реанимацию с травмой головы. У него диагностирована внутричерепная гематома и алкогольное опьянение, отметил источник издания.

Режиссер, видеоблогер и публицист Евгений Понасенков* известен в Интернете под прозвищем «Маэстро». Он является персонажем различных мемов, в том числе «Переиграл и уничтожил» и «Ты пойман за руку как дешевка».

В апреле 2022 года Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Сам «Маэстро» заявил, что ни одной копейки не получил из-за рубежа, а против него выступают «русофобы» и те, «кто против русской культуры».