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В Курганской области зафиксирован первый случай отравления сидром

Первый случай отравления, предположительно, сидром, который был произведен в Самарской области, зафиксировали в Курганской области. Об этом заявило следственное управление СК РФ по региону.

В Курганской области зафиксирован первый случай отравления сидром
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«По данным следствия, 4 июня 2023 года жительница города Шумиха была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе», - говорится в сообщении.

В Следственном комитете уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), и из продажи уже изъято более 17 тысяч литров спиртосодержащего напитка.

По информации РИА Новости, алкоголь из Самарской области был изъят в курганском Шадринске.

Случаи отравления напитком «Мистер сидр» ранее были зафиксированы в Димитровграде (Ульяновская область), в Новокуйбышевске (Самарская область), в Удмуртии и других регионах. Врачам не удалось спасти 30 человек. По данным Минздрава, количество отравившихся сидром в Ульяновской области достигло уже 62 человек, а в Самарской области с отравлением госпитализировали 16 человек.

При этом в УМВД по Ульяновской области сообщили, что в изъятой алкогольной продукции были обнаружены опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата.

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