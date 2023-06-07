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ФСБ задержала приморца за шпионаж в пользу военной разведки Украины

ФСБ в среду сообщила о задержании жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки минобороны Украины.

На кадрах оперативного видео показано задержание шпиона, который проживал в частном доме, больше напоминающем бытовку. Также показаны обнаруженные у него "коктейли Молотова".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал куратору из ГУР сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. При этом, как отметили в ФСБ, мужчина полностью осознавал возможность их использования киевским режимом против безопасности России.

Сейчас обвиняемый задержан и находится под стражей по обвинению в госизмене. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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