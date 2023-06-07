В двух российских регионах сидром отравились уже 78 человек
Количество отравившихся сидром в Ульяновской области достигло 62 человек, а в Самарской области с отравлением госпитализировали уже 16 человек. Об этом сообщает Минздрав Ульяновской области и РИА Новости со ссылкой на самарский Минздрав.
Врачи Ульяновской области сообщили, что в 20 из 62 случаев отравления привели к летальному исходу. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средне тяжелое.
В Самарской области от отравления сидром погибли девять человек, а количество госпитализированных выросло до 16 человек. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 13 - в состоянии средней степени тяжести.
Случаи отравления напитком «Мистер сидр» ранее выявили в Димитровграде (Ульяновская область), в Новокуйбышевске (Самарская область), в Удмуртии и других регионах. Жертвами отравления стали 30 человек.
По данным следствия, все отравившиеся пили сидр, поставленный предпринимателем из Красноглинского района Самарской области. Его задержали, а затем арестовали.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
В управлении МВД по Ульяновской области сообщили, что в сидре нашли примеси метанола и этилбутирата. Напиток начали изымать из магазинов по всей России.