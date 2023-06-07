Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС
В связи с неконтролируемым сбросом воды из Каховского водохранилища после разрушения ГЭС населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает ТАСС.
«Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», - подчеркнул он.
Плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена в ночь на 6 июня. После этого окружающая местность подверглась затоплению.
Ранее Леонтьев заявил, что после разрушения Каховской ГЭС в окрестностях города пропали без вести семеро человек. Он добавил, что 6 июня сотрудники МЧС спасли с крыш затопленных домов 17 человек. Из затопленных районов эвакуировали около 500 человек. Также мэр рассказал, что уровень воды в городе упал на 35 сантиметров.