Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

В связи с неконтролируемым сбросом воды из Каховского водохранилища после разрушения ГЭС населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев , передает ТАСС.

Плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена в ночь на 6 июня. После этого окружающая местность подверглась затоплению.

Ранее Леонтьев заявил, что после разрушения Каховской ГЭС в окрестностях города пропали без вести семеро человек. Он добавил, что 6 июня сотрудники МЧС спасли с крыш затопленных домов 17 человек. Из затопленных районов эвакуировали около 500 человек. Также мэр рассказал, что уровень воды в городе упал на 35 сантиметров.