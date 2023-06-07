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Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Мелитополь в Запорожской области прозвучали взрывы, по предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны.

Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
© РИА Новости

По словам общественника, Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по Мелитополю.

«ПВО России успела отработать и защитить мирную жизнь горожан», — написал Рогов, добавив, что подробная информация будет представлена позднее.

Ранее Рогов заявил, что ситуация на Запорожском направлении является тревожной, но все же находится под контролем. По его словам, после попыток прорыва в последние дни украинские войска перегруппировываются.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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