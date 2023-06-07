Под Новой Каховкой пропали без вести семеро человек

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что после разрушения Каховской ГЭС в окрестностях города пропали без вести семеро человек. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Леонтьев добавил, что 6 июня сотрудники МЧС спасли с крыш затопленных домов 17 человек. Из затопленных районов эвакуировали около 500 человек.

Также мэр рассказал, что уровень воды в городе упал на 35 сантиметров.

В ночь на 6 июня появились новости о подрыве плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) Владимир Леонтьев заявил, что подрыва не было, но многочисленные удары ВСУ привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Позже Леонтьев сообщил, что Новая Каховка оказалась затоплена. Днем 6 июня ГЭС продолжала разрушаться.