Более 80 экоаквисток убито в мире в 2022 году

Специалисты IEST изучили 523 случая с участием активисток из глобальной базы экологических конфликтов за 2022 год. Они выяснили, что в прошлом году как минимум 81 женщина была убита в отместку за свою деятельность по защите природы, сообщает Phys.org.

На первом месте по количеству убитых за экозащиту женщин оказались Филиппины, где зафиксировали 19 случаев. В Колумбии и Бразилии жертвами убийц стали по семь активисток, еще шесть защитниц природы погибли от чужих рук в Мексике. В список смертельно опасных для экоактивисток стран также наряду с государствами Латинской Америки, Азии и Африки вошли США, Великобритания и Испания, говорится в исследовании.