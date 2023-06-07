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Более 80 экоаквисток убито в мире в 2022 году: Новости ➕1, 07.06.2023

Специалисты IEST изучили 523 случая с участием активисток из глобальной базы экологических конфликтов за 2022 год. Они выяснили, что в прошлом году как минимум 81 женщина была убита в отместку за свою деятельность по защите природы, сообщает Phys.org.

Более 80 экоаквисток убито в мире в 2022 году
© flickr.com

На первом месте по количеству убитых за экозащиту женщин оказались Филиппины, где зафиксировали 19 случаев. В Колумбии и Бразилии жертвами убийц стали по семь активисток, еще шесть защитниц природы погибли от чужих рук в Мексике. В список смертельно опасных для экоактивисток стран также наряду с государствами Латинской Америки, Азии и Африки вошли США, Великобритания и Испания, говорится в исследовании.

Ранее Plus-one.ru рассказывал об исследовании, согласно которому Мексика стала самой опасной страной для экологов и экоактивистов. В 2021 году там убили 54 человека за природоохранную деятельность.

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