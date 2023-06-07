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Жена и 15-летний сын генконсула Северной Кореи исчезли во Владивостоке

Жена и сын-подросток представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нама исчезли во Владивостоке. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Жена и 15-летний сын генконсула Северной Кореи исчезли во Владивостоке
© СК РФ

— Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ по Приморскому краю Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что семья генконсула пропала еще 4 июня, с тех пор никакой информации о местонахождении супруги и 15-летнего сына Цой Ен Нама не поступало.

Существует очень распространенный миф, согласно которому полиция не будет заниматься поиском пропавшего человека, пока не пройдет трое суток с момента его исчезновения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов.

Павлов также рассказал какое время с момента пропажи человека является самым важным для успешного завершения поисков.

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