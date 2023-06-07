В Якутии 14 рыбаков застряли во льдах

Вчера спасателям Якутии поступила информация, что из-за прохождения ледохода и подъема воды на левом устье Лены, четырнадцать мужчин на рыболовецком судне застряли во льдах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

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Судно оказалось блокировано в 60 километрах от села Таймылыр Булунского района, в полутора часах лета из Тикси.