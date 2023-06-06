План «Перехват» объявлен после дорожной стрельбы в Санкт-Петербурге

В Петербурге после уличной стрельбы объявлен план "Перехват", автомобиль KIA Picanto с номерами ХМАО находится в розыске. Об этом пишет "Фонтанка".

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Сегодня, 6 июня, в южной части города произошла дорожная стрельба.

Водитель автомобиля KIA Picanto, зарегистрированного в Югре, открыл огонь на улице Орджоникидзе в районе перекрестка с проспектом Космонавтов. Теперь неизвестного стрелка разыскивают по плану "Перехват".