План «Перехват» объявлен после дорожной стрельбы в Санкт-Петербурге

"Фонтанка": в Петербурге после стрельбы на улице разыскивают KIA Picanto
В Петербурге после уличной стрельбы объявлен план "Перехват", автомобиль KIA Picanto с номерами ХМАО находится в розыске. Об этом пишет "Фонтанка".
Сегодня, 6 июня, в южной части города произошла дорожная стрельба.
Водитель автомобиля KIA Picanto, зарегистрированного в Югре, открыл огонь на улице Орджоникидзе в районе перекрестка с проспектом Космонавтов. Теперь неизвестного стрелка разыскивают по плану "Перехват".
О владельце машины до сих пор информации не поступало. Накануне сообщалось, что причастные к убийству бизнесмена Алиева до сих пор не найдены.
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