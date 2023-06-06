Политолог объяснил, чем обернется для России разрушение Каховской ГЭС

Обвинения России со стороны Киева в разрушении Каховской ГЭС и появившихся в связи с этим рисках для Запорожской АЭС — лишь дополнительный повод для давления на Москву, поскольку атомная станция рассчитана на подобные ЧП. Об этом в беседе с РИАМО заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков, комментируя слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о падении уровня воды для охлаждения ЗАЭС.

"С точки зрения политических рисков, для Украины — это еще один повод раздуть скандал, обвинить Россию в организации экоцида и дестабилизации ситуации на Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС. Не зря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси с утра начал раздавать апокалиптичные прогнозы насчет уровня воды и ее необходимости в функционировании станции", — заявил Кисляков.

Он отметил что, ГЭС разрушена не полностью — "тело" дамбы еще целое. Критичного для Вооруженных сил РФ, по его словам, также ничего нет, поскольку оборонительные рубежи находятся дальше от предполагаемой зоны затопления.