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Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о разрушении плотины Каховской ГЭС

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале ведомства.

СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС
© ТАСС

"Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о теракте, возбужденного по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий", - сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).

На Каховской ГЭС 6 июня вследствие украинского ракетного удара произошло разрушение задвижек, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды на реке Днепр. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 м. Сейчас в зоне подтопления находятся 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозугодья вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.

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