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Осужденный на 12 лет генерал Сугробов выйдет по УДО

Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденный на 12 лет генерал Сугробов выйдет по УДО
© ТАСС

По данным издания, такое решение принял Скопинский районный суд Рязанской области, рассматривая соответствующее ходатайство фигуранта. Отмечается, что за шесть лет, проведенных в колонии, он не имел взысканий, но получил 17 поощрений.

19 декабря 2017 года стало известно, что Верховный суд России смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД: вместо 22 лет генерал должен был провести в колонии 12. Приговор Сугробову вынесли в апреле того же года, его признали виновным в организации преступного сообщества, в котором участвовали его подчиненные.

По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взяток, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров. Как полагает Следственный комитет России (СКР), генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе они пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ. В деле 30 потерпевших.

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