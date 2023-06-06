Осужденный на 12 лет генерал Сугробов выйдет по УДО

Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, такое решение принял Скопинский районный суд Рязанской области, рассматривая соответствующее ходатайство фигуранта. Отмечается, что за шесть лет, проведенных в колонии, он не имел взысканий, но получил 17 поощрений.

19 декабря 2017 года стало известно, что Верховный суд России смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД: вместо 22 лет генерал должен был провести в колонии 12. Приговор Сугробову вынесли в апреле того же года, его признали виновным в организации преступного сообщества, в котором участвовали его подчиненные.