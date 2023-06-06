Норильчанин повис с наружной стороны балкона, чтобы жена обратила на него внимание
В Норильске местные жители заметили мужчину, висящего с наружной стороны балкона. Об этом сообщается в Telegram-канале Красноярск N1.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на фасаде многоэтажного дома висит мужчина. В это время из соседнего окна ему кричит женщина: "Залезь назад, я тебе говорю". После этого мужчина начал подтягиваться, чтобы забраться обратно на балкон.
По предварительным данным, 32-летний житель Норильска своим поступком хотел привлечь внимание жены после ссоры с ней. Соседи сообщили о произошедшем в полицию, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Норильска прошлась по улицам города обнаженной в холодную погоду, чтобы отомстить мужу после ссоры. Уточняется, что у женщины нет претензий к супругу, он не причинял ей телесных повреждений.
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