В Норильске местные жители заметили мужчину, висящего с наружной стороны балкона. Об этом сообщается в Telegram-канале Красноярск N1.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на фасаде многоэтажного дома висит мужчина. В это время из соседнего окна ему кричит женщина: "Залезь назад, я тебе говорю". После этого мужчина начал подтягиваться, чтобы забраться обратно на балкон.

По предварительным данным, 32-летний житель Норильска своим поступком хотел привлечь внимание жены после ссоры с ней. Соседи сообщили о произошедшем в полицию, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины случившегося.