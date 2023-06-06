Белгородские власти опровергли сообщения о действии украинских ДРГ в регионе

Информация о действии вооруженных групп противника на территории Белгородской области не соответствует действительности, сообщает RT со ссылкой на Оперативный штаб региона.

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В Оперштабе добавили, что жителям Белгородской области стали поступать звонки, в которых злоумышленники представляются сотрудниками МВД РФ и предлагают белгородцам самостоятельно задержать якобы проникших диверсантов. Такие звонки поступают не от представителей власти, подчеркнули в Оперштабе.

"Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны, и доверяйте только официальным источникам", – прокомментировали власти Белгородской области звонки жителям.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 650 снарядов по Белгородской области за сутки 5 июня. Наибольшее число ударов пришлось на Шебекинский городской округ. Его населенные пункты, включая город Шебекино, села Графовка, Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Панков и Стадников обстреляли 611 раз.

В населенных пунктах наблюдаются значительные повреждения частных домов, коммерческих объектов, промышленного предприятия, рынка, автомобилей, учреждения культуры и других объектов.