$81.33+0.4587.03-0.07

Белгородские власти опровергли сообщения о действии украинских ДРГ в регионе

Информация о действии вооруженных групп противника на территории Белгородской области не соответствует действительности, сообщает RT со ссылкой на Оперативный штаб региона.

Белгородские власти опровергли сообщения о действии украинских ДРГ в регионе
© телеграм-канал "Минобороны России"

В Оперштабе добавили, что жителям Белгородской области стали поступать звонки, в которых злоумышленники представляются сотрудниками МВД РФ и предлагают белгородцам самостоятельно задержать якобы проникших диверсантов. Такие звонки поступают не от представителей власти, подчеркнули в Оперштабе.

"Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств. Будьте внимательны, и доверяйте только официальным источникам", – прокомментировали власти Белгородской области звонки жителям.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 650 снарядов по Белгородской области за сутки 5 июня. Наибольшее число ударов пришлось на Шебекинский городской округ. Его населенные пункты, включая город Шебекино, села Графовка, Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Панков и Стадников обстреляли 611 раз.

В населенных пунктах наблюдаются значительные повреждения частных домов, коммерческих объектов, промышленного предприятия, рынка, автомобилей, учреждения культуры и других объектов.

Помимо этого, в границах Новой Таволжанки пресекли проникновение украинских диверсантов. Как сообщили в Минобороны РФ, по предпринявшим попытку проникновения нанесли удар, после чего они отступили.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий