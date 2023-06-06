Два менеджера и главбух задержаны по делу об отравлении напитком «Мистер Сидр»

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех сотрудников компании, которая производит пивной напиток "Мистер Сидр". Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

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По данным издания, реализацией продукции компании занимались менеджеры Антон Фролов и Рамиль Асланов. Сотрудники правоохранительных органов задержали их, как и главного бухгалтера Полину Ускову. Полицейские устанавливают их причастность к уголовному делу, которое было возбуждено по факту отравления жителей шести регионов России.

5 июня 2023 года был задержан 32-летний Анар Гусейнов - учредитель компании "Анди", производящей напиток "Мистер Сидр". Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Было установлено, что в Новокуйбышевске погибшие женщины пили напиток "Мистер Сидр" со вкусом "Голубая лагуна". Они скончались дома, не дождавшись приезда бригады скорой медицинской помощи.

В Самаре студентка не могла дозвониться до родителей. Когда она приехала к ним домой, то обнаружила в квартире их тела и пустые бутылки емкостью 1,5 литра из-под "Мистера Сидра".