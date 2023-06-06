Названы последствия разрушения Каховской ГЭС

Восстановить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) после разрушения будет крайне сложно, считает профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук Виктор Елистратов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил масштабы случившегося.

«Каховская ГЭС имеет колоссальные разрушения, фактически вся наземная и надводная составляющая разрушены. Разрушено 11 пролетов водосливной плотины, разрушено здание ГЭС, по крайней мере четыре гидроагрегата — все водопроводящие сооружения. Водохранилище будет сработано до естественных уровней воды, напорный фронт не будет удерживаться», — сказал он.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, это произошло из-за выхода из строя задвижек в результате обстрела. Из-за этого вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Он назвал произошедшее терактом.

Градоначальник добавил, что около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, оказались в зоне возможного подтопления после прорыва. Жителей Новокаховского городского округа начали эвакуировать.

Позже местные власти констатировали, что Новую Каховку полностью затопило. Уровень воды поднялся на 10 метров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.