$81.33+0.4587.03-0.07

Названы последствия разрушения Каховской ГЭС

Восстановить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) после разрушения будет крайне сложно, считает профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук Виктор Елистратов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил масштабы случившегося.

Названы последствия разрушения Каховской ГЭС
© РИА Новости

«Каховская ГЭС имеет колоссальные разрушения, фактически вся наземная и надводная составляющая разрушены. Разрушено 11 пролетов водосливной плотины, разрушено здание ГЭС, по крайней мере четыре гидроагрегата — все водопроводящие сооружения. Водохранилище будет сработано до естественных уровней воды, напорный фронт не будет удерживаться», — сказал он.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, это произошло из-за выхода из строя задвижек в результате обстрела. Из-за этого вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Он назвал произошедшее терактом.

Градоначальник добавил, что около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, оказались в зоне возможного подтопления после прорыва. Жителей Новокаховского городского округа начали эвакуировать.

Позже местные власти констатировали, что Новую Каховку полностью затопило. Уровень воды поднялся на 10 метров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) полностью разрушена и не подлежит ремонту.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий