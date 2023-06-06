Названо отравляющее вещество в составе приведшего к гибели людей сидра
В алкогольной продукции, изъятой после отравления суррогатным сидром, обнаружены опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ульяновской области пишет ТАСС.
Ранее из-за массового отравления разливным сидром российского производства в Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии скончались не менее 18 человек. Большое количество выпивших сидр госпитализированы.
В ведомстве пояснили, что было проведено 14 экспертиз изъятой в рамках уголовного дела алкогольной продукции.
«В жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается», - сообщила пресс-служба полиции.
При этом сегодня стало известно, что три девушки, две из которых несовершеннолетние, были госпитализированы с признаками отравления после употребления алкоголя в Пензе.
А в в Челябинской области выявлено около тысячи бутылок опасного сидра. В пресс-службе министерства сельского хозяйства региона пояснили, что вся продукция будет изъята, пишет «Прайм».