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Летевший из Дели в Сан-Франциско самолет сел в Магадане из-за неисправности – СМИ

Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, осуществил незапланированную посадку в Магадане в связи с неисправностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском аэропорту.

Летевший из Дели в Сан-Франциско самолет сел в Магадане из-за неисправности
©  ТАСС/ЕРА/DIVYAKANT SOLANKI

"Авиакомпания Air India Limited, рейс AIC173 Дели – Сан-Франциско, самолет Вoeing 777. Из-за неисправности принял решение о незапланированной посадке на аэродром Магадан (Сокол), посадка в 11:35 благополучно", – говорится в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании Utair, выполнявший маршрут Сургут – Москва, подал сигнал тревоги. После этого он приземлился в Перми.

Позже в авиакомпании заявили, что причина вынужденной посадки заключилась в ухудшении самочувствия одного из пассажиров. До этого самолет, летевший из Уфы, осуществил аварийную посадку в Норильске. Такое решение экипаж принял из-за разрушения одной из стоек шасси.

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