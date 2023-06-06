$81.25-0.0886.95-0.08

Судмедэкспертиза подтвердила наличие метанола в организме погибших от "Мистера Сидра"

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие метанола в организме у погибших от суррогатного алкоголя под маркой "Мистер Сидр". Об этом сообщает Telegram-канал "112".

В крови у погибших от «Мистера Сидра» нашли метанол
© УМВД России по Ульяновской области/РИА Новости

"Жертвами "Мистера Сидра" стали 29 человек. 61 пострадали, среди них 4 детей", - уточняется в канале.

Ранее сообщалось, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", который был произведен на территории Самарской области. По его информации, такое количество данного алкогольного напитка было изъято по состоянию на 18.00 вторника, 6 июня. До этого также стало известно, что почти 30 человек умерли в результате отравления напитком "Мистер Сидр" в российских регионах, более 50 человек пострадали, состояние многих из них оценивается как тяжелое. Больше всего летальных исходов в Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Русских: торговцы начали прятать "Мистер сидр"

Также стало известно о новых случаях отравления в других регионах. В ряде точек продаж, где торговали смертельно опасным сидром, не было никаких документов на напиток — ни сертификатов качества, ни деклараций о безопасности продукции.

8
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители