В крови у погибших от «Мистера Сидра» нашли метанол

Ранее сообщалось, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", который был произведен на территории Самарской области. По его информации, такое количество данного алкогольного напитка было изъято по состоянию на 18.00 вторника, 6 июня. До этого также стало известно, что почти 30 человек умерли в результате отравления напитком "Мистер Сидр" в российских регионах, более 50 человек пострадали, состояние многих из них оценивается как тяжелое. Больше всего летальных исходов в Ульяновской области.