В крови у погибших от «Мистера Сидра» нашли метанол

Судмедэкспертиза подтвердила наличие метанола в организме погибших от "Мистера Сидра"
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие метанола в организме у погибших от суррогатного алкоголя под маркой "Мистер Сидр". Об этом сообщает Telegram-канал "112".
"Жертвами "Мистера Сидра" стали 29 человек. 61 пострадали, среди них 4 детей", - уточняется в канале.
Ранее сообщалось, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", который был произведен на территории Самарской области. По его информации, такое количество данного алкогольного напитка было изъято по состоянию на 18.00 вторника, 6 июня. До этого также стало известно, что почти 30 человек умерли в результате отравления напитком "Мистер Сидр" в российских регионах, более 50 человек пострадали, состояние многих из них оценивается как тяжелое. Больше всего летальных исходов в Ульяновской области.
Также стало известно о новых случаях отравления в других регионах. В ряде точек продаж, где торговали смертельно опасным сидром, не было никаких документов на напиток — ни сертификатов качества, ни деклараций о безопасности продукции.