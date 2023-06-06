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В Удмуртии умер 20-летий юноша, отравившийся сидром

В Удмуртской Республике скончался 20-летний юноша. Он поступил в больницу в результате отравления напитком "Мистер Сидр". Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

В Удмуртии умер 20-летий юноша, отравившийся сидром
© РИА Новости

Смерть местного жителя наступила 6 июня 2023 года в больнице несмотря на оказанную медицинскую помощь.

34-летняя женщина, которая также была госпитализирована с симптомами отравления, остается в тяжелом состоянии.

В Ульяновске погибла продавец напитка «Мистер Сидр», которая выпила его во время работы

Эльвира Пинчук добавила, что лабораторные исследования подтвердили факт отравления пациентов метанолом.

В трех пробах напитка "Мистер Сидр", которые были отобраны для экспертизы в Ульяновской области, не обнаружили превышения допустимого содержания метанола. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Дубовицкой, результаты предварительные. Она добавила, что продукция "Мистер Сидр" реализовывалась без каких-либо документов, которые могли бы подтвердить происхождение, качество и безопасность напитка. Кроме этого, магазин, в котором производился отбор проб, также не смог предоставить документов на товар, предложенный для покупки местным жителям.

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