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В Челябинской области выявили продажу сидра, которым отравились жители Приволжья

Напиток "Мистер сидр", которым массово отравились жители Приволжья, был выявлен в нескольких точках продажи в Челябинской области. Идет изъятие продукции, сообщили ТАСС в пресс-центре Минсельхоза Челябинской области.

В Челябинской области выявили продажу смертельно опасного сидра
© РИА Новости

"Выявлено несколько точек по Челябинской области. Шесть индивидуальных предпринимателей и одно общество с ограниченной ответственностью. Сейчас изъятие идет", - сказали в пресс-центре.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству сельского хозяйства региона совместно с надзорными органами выявить точки реализации напитка "Мистер сидр" в регионе, снять его с продажи.

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