Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) полностью разрушена и не подлежит ремонту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).