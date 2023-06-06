В Москве на Каширском шоссе вспыхнул пожар на стройке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Очевидцы делятся кадрами в социальных сетях. На них видно, что рядом с проезжей частью, на стройке, поднимается черный густой дым.

По словам источника «360» в экстренных службах, ЧП произошло около дома № 78, корпус 5. Уточняется, что огонь охватил 60 квадратных метров. В настоящее время выясняют подробности происшествия.

В минувшее воскресение в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили о ликвидации открытого горения на кровле Центральной клинической больницы в Новосибирске. Пожарные справились с огнем в 17.11 (13.11 мск). Площадь пожара составляла 1,8 тыс. кв. метров. В тушении огня участвовали 100 специалистов экстренных служб и 33 единицы специальной техники.