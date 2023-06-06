Главное о разрушениях на Каховской ГЭС и затоплении территорий

Власти Херсонской и Запорожской областей заявили о частичном разрушении плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). «Рамблер» собрал главные новости по теме.

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В ночь на 6 июня появились новости о подрыве украинскими силами плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) Владимир Леонтьев заявил ТАСС, что подрыва не было, но многочисленные удары привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов рассказал, что плотина Каховской ГЭС обрушилась, не выдержав нанесенных ей ранее повреждений.

Источник ТАСС в экстренных службах Херсонской области заявил, что удар по ГЭС, который привел к разрушениям, по предварительным данным, нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». По словам собеседника агентства, в результате удара были частично разрушены конструкции ГЭС.

Сообщается, что ВСУ продолжают обстреливать район Каховской ГЭС.

Последствия

По данным ТАСС, идет каскадное разрушение станции, разрушены 11 из 28 ее пролетов и в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов.

Леонтьев заявил, что последствия разрушений на ГЭС очень серьезные, восстановление потребует «такого же строительства», но необходимости в эвакуации жителей Новой Каховки пока нет.

По его данным, после разрушений на ГЭС максимальный уровень воды в городе поднялся на четыре метра. Леонтьев рассказал, что худший прогноз допускал, что вода могла подняться на максимальную отметку за пять часов, но этого не произошло.

Леонтьев допустил, что теперь могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко написал в своем Telegram-канале, что угрозы жителям прибрежных сел Днепра нет.

Рогов позже заявил, что «уже начинает затапливать острова, производится эвакуация населения». Он добавил, что сейчас ситуация не представляет критической опасности для Запорожской АЭС, но необходимо срочно восстановить задвижки.

«Потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции», - подчеркнул Рогов.